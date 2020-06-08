شاهد: أسماء وصور من فقدوا حياتهم من السود على سياج البيت الأبيض

أسماء وصور من فقدوا حياتهم من السود على سياج البيت الأبيض

تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لتغطية السياج الحديدي الذي أقيم حول البيت الأبيض بأسماء وكلمات الضحايا من أصحاب البشرة السوداء الذي تعرضوا للعنصرية والكراهية.

وغطى المتظاهرون السياج الحديدي، الذي أقامته السلطات لمنع المتظاهرين من الاقتراب من البيت الأبيض، بأسماء أصحاب البشرة السوداء وكل من تعرضوا للاضطهاد والتمييز العنصري.

وكتبوا بعض المقولات والهتافات التي يرددونها مثل "السكوت جريمة" و "حياة السود مهمة" و"لا عدالة.. لا سلام" وغيرها.

The fence outside the White House has been converted to a crowd-sourced memorial wall — almost like an art gallery — to black men and women who lost their lives at the hands of police.



Hundreds are strolling, looking, adding names and paintings and posters. pic.twitter.com/mXlZpfMAeX — Hannah Natanson (@hannah_natanson) June 7, 2020

وقال بعضهم إن السلطات حولت السياج "إلى نصب تذكاري" وإن إزالته أو تحطيمه لن يساهم إلا بتشويه المشهد العام.

وأقامت السلطات الأمريكية سياجا حديديا حول البيت الأبيض لمنع وصول التظاهرات إليه مع تفجر الاحتجاجات بعد مقتل أمريكي من ذوي البشرة السمراء على يد الشرطة الأمريكية.