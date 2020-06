شاهد: أسماء وصور من فقدوا حياتهم من السود على سياج البيت الأبيض

وغطى المتظاهرون السياج الحديدي، الذي أقامته السلطات لمنع المتظاهرين من الاقتراب من البيت الأبيض، بأسماء أصحاب البشرة السوداء وكل من تعرضوا للاضطهاد والتمييز العنصري.

وكتبوا بعض المقولات والهتافات التي يرددونها مثل "السكوت جريمة" و "حياة السود مهمة" و"لا عدالة.. لا سلام" وغيرها.

The fence outside the White House has been converted to a crowd-sourced memorial wall — almost like an art gallery — to black men and women who lost their lives at the hands of police.



Hundreds are strolling, looking, adding names and paintings and posters. pic.twitter.com/mXlZpfMAeX