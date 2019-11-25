احتجاجات السودان
الاثنين 25 نوفمبر 2019 20:15

شاهد: أسر شهداء السودان تغادر حفل تكريم فور وصول ممثل لحميدتي

غادر ثوار وأسر شهداء فض اعتصام الخرطوم، احتفالا نظمته وزارة الثقافة السودانية لتكريمهم، في أعقاب وصول ممثل لقائد قوات الدعم السريع "حميدتي" للمكان، وواجهوه بهتافات ساخطة وغضب.
احتفال تحول لساحة هتاف 
  • اضطرت وزارة الثقافة والإعلام بالخرطوم لإلغاء الاحتفال، بعدما تحول إلى ساحة للهتاف ضد محمد حمدان دقلو (حميدتي) بعد وصول المتحدث باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة، والممثل لحميدتي "قاعة الصداقة" المقام فيها الاحتفال .
  • الثوار وأسر الشهداء رفضوا وجود ممثل قوات الدعم السريع وقاطعوا الحفل مرددين هتافات ضد الدعم السريع والجنجويد، ومن بين أبرز الهتافات "الدم قصاد الدم.. ما بنقبل الدية".
  • تُتهم هذه القوات بأنها وراء ارتكاب مجزرة فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم في 3 يونيو/حزيران الماضي، والتي أسفرت عن مقتل نحو مئة شخص، وفقد وجرح العشرات.
  • لم تنجح محاولات منظمي الاحتفال في تهدئة الحاضرين، فغادروا المكان ثائرين، وامتدت الهتافات لخارج القاعة.
  • أحد المنظمين قال عبر تويتر، إنه كان من المفترض حضور مجلس الوزراء وبعض الشخصيات مثل عباس مدني، لكنهم فوجئوا بقدوم حميدتي، ما دفعه للهتاف مع الحضور ضد ما اعتبره "خدعة وخيانة" للثورة ودماء الشهداء.
  • الثوار اعتبروا ما حدث بمثابة استفزاز لأهالي الشهداء، وطالبوا بمحاسبة المسؤول عن توجيه الدعوة لممثل قوات الدعم السريع.
خلفيات
  • منذ وقوع الفض جرى تشكيل 3 لجان للتحقيق على فترات مختلفة في محاولة، لتدارك حالة السخط الشعبي الواسع الذي خلفته أحداث فض اعتصام الخرطوم.
  • حميدتي نفى مرارًا أن يكون أصدر أوامر مباشرة بعملية "الفض العنيف"، وقال إن لديه معلومات مهمة في هذا الخصوص لكنه لن يبوح بها قبل إعلان نتائج التحقيق النهائية.
  • يشهد السودان اضطرابات منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019) تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية والفساد وسوء الإدارة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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