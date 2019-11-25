الاثنين 25 نوفمبر 2019 16:13
شاهد: أسر شهداء السودان تغادر حفل تكريم فور وصول حميدتي
غادر ثوار وأسر شهداء فض اعتصام الخرطوم، احتفالا نظمته وزارة الثقافة السودانية لتكريمهم، في أعقاب وصول قائد قوات الدعم السريع "حميدتي" للمكان، وواجهوه بهتافات ساخطة وغضب.
احتفال تحول لساحة هتاف
- اضطرت وزارة الثقافة والإعلام بالخرطوم لإلغاء الاحتفال، بعدما تحول إلى ساحة للهتاف ضد محمد حمدان دقلو (حميدتي) فور وصوله "قاعة الصداقة" المقام فيها الاحتفال .
- الثوار وأسر الشهداء رفضوا وجود حميدتي وقاطعوا الحفل مرددين هتافات ضد حميدتي وضد الدعم السريع والجنجويد، ومن بين أبرز الهتافات "الدم قصاد الدم.. ما بنقبل الدية".
- تُتهم هذه القوات بأنها وراء ارتكاب مجزرة فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم في 3 يونيو/حزيران الماضي، والتي أسفرت عن مقتل نحو مئة شخص، وفقد وجرح العشرات.
- لم تنجح محاولات منظمي الاحتفال في تهدئة الحاضرين، فغادروا المكان ثائرين، وامتدت الهتافات لخارج القاعة.
أحد أعضاء اللجنة المنظمة لمهرجان الخرطوم للفنون والإبداع وتكريم أُسر الشهداء— Wli (@wmuhaker) November 24, 2019
يحكي ما حدث بقاعة الصداقة • pic.twitter.com/f4xShbAQH4
- أحد المنظمين قال عبر تويتر، إنه كان من المفترض حضور مجلس الوزراء وبعض الشخصيات مثل عباس مدني، لكنهم فوجئوا بقدوم حميدتي، ما دفعه للهتاف مع الحضور ضد ما اعتبره "خدعة وخيانة" للثورة ودماء الشهداء.
- الثوار اعتبروا ما حدث بمثابة استفزاز لأهالي الشهداء، وطالبوا بمحاسبة المسؤول عن توجيه الدعوة لحميدتي.
تم البل بنجاح ✌️— 🌴 N. U. B. I (@Nubi_j) November 24, 2019
اليوم هتافات في #قاعة_الصداقة تطالب بالقصاص لحظة دخول ممثلي الدعم القاتل حميدتي لحضور افتتاح برنامج ثقافي واعتذار فرقة عقد الجلاد عن الغناء واعتذار فرقة كوميدية وعدد من الذين يفترض أن يشاركوا في إحياء الافتتاحية التي كانت بإشراف 👇#تحقيقات_مجزره_الاعتصام pic.twitter.com/aDupAjvCu6
خلفيات
- منذ وقوع الفض جرى تشكيل 3 لجان للتحقيق على فترات مختلفة في محاولة، لتدارك حالة السخط الشعبي الواسع الذي خلفته أحداث فض اعتصام الخرطوم.
- حميدتي نفى مرارًا أن يكون أصدر أوامر مباشرة بعملية "الفض العنيف"، وقال إن لديه معلومات مهمة في هذا الخصوص لكنه لن يبوح بها قبل إعلان نتائج التحقيق النهائية.
- يشهد السودان اضطرابات منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019) تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية والفساد وسوء الإدارة.
الدم قصادو الدم ما بنقبل الدية #تحقيقات_مجزره_الاعتصام https://t.co/E2bREde4aO— Nusaiba Abbas (@NusaibaAli2) November 24, 2019
هتاف اهالي اخواننا الشهداء في وش الدعامة.. لو كان عندهم نقطة دم ما كانو حضروا اصلاً .. بلا دعم بلا جنجويد .. و طز في الدعم السريع والمجلس الجنجاكوزي pic.twitter.com/0PqDM220sw— 🔜SATTI🔚💱🇸🇩🇸🇸🇩🇿 (@Mohamed_Satti) November 24, 2019
المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل