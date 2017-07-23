الصين
الأحد 23 يوليو 2017 13:23

شاهد: أسرع قطار معلق في الصين

اختبرت شركة صينية "قطارًا معلقّا" جديدًا يعد الأسرع في الصين، في مقاطعة شاندونغ شرق الصين، ودخل القطار في اختبار نوع وتم تصنيعه واعتماده في مرحلة التشغيل التجريبي.

القطار الذي يسمى "Sky Train" يسير بسرعة قصوى تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة، وتبلغ حمولته القصوى من 300 إلى 510 الركاب.

وقد استخدم القطار جزءا من تكنولوجيات القطارات عالية السرعة في محاولة لتحسين السلامة والراحة.

وتجهز شركة تشينغداو سيفانغ الصينية، القطار الجديد ليكون وسيلة جديدة للنقل العام، وتأمل الشركة أن يحقق القطار نجاحًا كبيرا فور اعتماد الحكومة له واستخدامه بشكل رسمي.

ويتميز القطار المعلق الجديد بأنه خفيف الوزن، وقدرة متوسطة للنقل، ومنخفض التكلفة، ومناسب للعمل في المواقع ذات المناظر الخلابة والمناطق الجبلية والمدن.

المصدر
رويترز
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