اليمن
الجمعة 24 يناير 2020 17:00

شاهد: أسراب الجراد تغزو محافظة تعز اليمنية

تفاعل يمنيون على مواقع تواصل الاجتماعي عبر نشر فيديوهات وصور تظهر اجتياح الجراد الصحراوي لمساحات كبيرة في محافظة تعز وسط اليمن.

وانتشرت أسراب من الجراد الصحراوي منذ صباح أمس الخميس في عدد من المدن والوديان والحقول الزراعية في بعض مديريات محافظة تعز.

ووثق مواطنون بمحافظة تعز مقاطع فيديو تظهر مجموعات هائلة من الجراد خلال اجتياحها للمحافظة.

 

 

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من أن الجراد سيشكل أكبر تهديد للإنتاج الزراعي في اليمن بسبب تكاثره المستمر، وقالت إنه يمكن أن يلحق أضرارا بالغلال الزراعية الموسمية والاقتصادات المحلية بما يؤثر على الأمن الغذائي وسبل عيش السكان في البلاد.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
ظريف للجبير: الدول الطبيعية لا ترتكب مذابح في قنصلياتها
Thumbnail
شاهد: هدية من أردوغان تبهر ميركل

الأكثر قراءة

  1. ظريف للجبير: الدول الطبيعية لا ترتكب مذابح في قنصلياتها
  2. شاهد: هدية من أردوغان تبهر ميركل
  3. عبدالحي يوسف: الإمارات أنشأت مركز تجسس في قلب الخرطوم [فيديو]
  4. شاهد: أسراب الجراد تغزو محافظة تعز اليمنية
  5. تركيا.. فحص القادمين من الصين بكاميرات حرارية لتفادي انتشار فيروس كورونا (فيديو)