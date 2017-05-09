حيوانات مفترسة
الثلاثاء 9 مايو 2017 11:19

شاهد: أسد يهاجم مدربه وسط صرخات الجمهور

هاجم أسد مدربه خلال أحد عروض السيرك في شمال فرنسا.

وأظهر مقطع فيديو الأسد وهو يقفز ويقوم بالجلوس فوق المدرب ، 34 عاما، ثم يطبق على عنقه بين فكيه القويين قبل سحبه في أرجاء حلبة السيرك تحت أنظار المشاهدين الذين تعالت صرخاتهم.

وتدخل العاملون في السيرك لإنقاذ المدرب وتمكنوا من تخليصه من بين فكي الأسد بعد أن استخدموا الدخان لتشتيته.

ونقل المدرب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، إلى المستشفى للعلاج من الإصابات الخطيرة في العنق.

وخضع المدرب لجراحة استمرت خمس ساعات، وقالت عائلته إنه يرقد بحالة جيدة في المستشفى وسيخضع للمراقبة لعدة أيام.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عائلة المدرب أنه ربى ودرب الأسد منذ صغره ويعامله بشكل جيد.

وأضافت إن الأسد سيعود لتقديم العروض بعد تعافي المدرب.

المصدر
ديلي ميل
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أسد
سيرك

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