الأربعاء 5 سبتمبر 2018 16:16
شاهد: أسد يعانق سياحا في حديقة حيوان مفتوحة
أظهر مقطع فيديو نشرته حديقة حيوان مفتوحة لحظة قيام أحد الأسود بمعانقة عدد من السياح بعدما دخل سيارتهم المفتوحة أثناء جولتهم في حديث تايغان سفاري بارك في كريميا بشبه جزيرة القرم.
وأظهر مقطع فيديو نشره المتنزه لحظة دخول أسد يدعى فيليا إلى سيارة السياح قبل أن يحتضنهم ويلعقهم.
وحظي المقطع بانتشار واسع على الإنترنت.
ووقع الحادث بعد أسابيع من تسبب أسد آخر في إصابة امرأة في نفس المتنزه.
تشتهر حديقة تايغان سفاري في شبه جزيرة القرم بتقريب زوارها بشكل أكبر من الأسود.
المصدر
أسوشيتد برس
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