الأحد 21 مايو 2017 22:21
شاهد: أسترالي يفوز ببطولة ألمانيا في قطع الأخشاب
فاز الأسترالي براد دي لوزا بلقب بطولة ألمانيا في تقطيع الأخشاب والتي أقيمت في مدينة هامبورغ.
وخاض الأسترالي نهائيا مثيرا مع الكندي ستيرلينغ هارت. وتبارى الاثنان في تقطيع الأخشاب بكل الأدوات المتاحة أمامهما من مناشير كهربية أو باستخدام البلطة التقليدية.
وتمكن دي لوزا من حسم النهائي لصالحه في دقيقة وثانيتين و23 جزءا من الثانية ومتقدما على هارت بثمانية وأربعين ثانية.
وشارك في البطولة، التي أقيمت وسط حضور جماهيري كبير، ثمانية من الحطابين قدموا من مختلف دول العالم.
المصدر
رويترز
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