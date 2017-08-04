فنون
الجمعة 4 أغسطس 2017 16:33

شاهد: أستراليون يصنعون نعوشهم بأيديهم

قال أعضاء مجموعة تطلق على نفسها اسم نادي "كن مستعدا" إنهم يشعرون بالسعادة لقيامهم بتحضير توابيتهم بأيديهم وصياغتها برؤية فنية خاصة بكل واحد منهم.

وقد اشتهرت إحدى الورش، في شمال غرب تسمانيا بأستراليا ، بعدما غدت موطنا لـ"نادي التابوت" حيث يجتمع الأعضاء مرة في الأسبوع لصناعة التوابيت الخاصة بهم.

ويقول أحد المشاركين بالمجموعة إن له شغفا خاصا بمسلسل "عائلة آدامز" كما أن له مهارة في صنع الأدوات من الخشب، ما جعله قريبا من هذه المجموعة.

بعض تصميمات التوابيت لها "خاصية" تتعلق بصاحبه، فالبعض يفضله برفوف والبعض الآخر يريد استخدامه كخزانة وبذلك يمكن أن يكون قطعة وظيفية فعالة من الأثاث.

وبالنسبة للآخرين، قد تصبح مسألة اختيار التابوت قضية عائلية، فقد حضر مع إحدى العضوات، أفراد من أسرتها لمساعدتها في مسألة الاختيار، وتقول ابنتها إنهم حضروا معها لتقديم إسهاماتهم الخاصة في اختيارها لنعشها، حتى تشعر الأم باهتمام الأسرة بها كما تؤكد الأبنة.

وهناك دافع آخر، شجع هذه المجموعة على تصميم نعوشها وهو توفير المال، كما يقولون وبدلا من إنفاق الآلاف من الدولارات على النعش، يمكن أن "تفعل ذلك بنفسك" بتكلفة أقل من 200 دولار أسترالي (حوالي 160 دولارا أمريكيا).

غير أن بعض الأعضاء قالوا إن مسألة توفير المال ليست السبب الوحيد الذي جعلهم ينخرطون في تجهيز توابيتهم، فكرة تصميم وجعل النعش الذي سيحملهم إلى القبر من صنع أيديهم.

المصدر
الجزيرة مباشر
اسوشيتد برس
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نعوش
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ورشة
أعضاء

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