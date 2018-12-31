شاهد: أسترالية تروي عطش حيوان "كوالا" أنهكه الحَر

روت امرأة أسترالية عطش حيوان "كوالا" وسقته من زجاجة مياه كانت بحوزتها، في الوقت الذي تشهد فيه أستراليا موجة شديدة الحرارة منذ أكثر من أسبوع.

وأظهرت لقطات مؤثرة "شانتيل لوري" التي كانت تقود سيارتها وسط طقس شديد الحرارة، ثم توقفت على جانب الطريق حينما رأت الحيوان الصغير يبحث عن المياه.

وظهرت شانتيل في الفيديو وهي تحمل زجاجة الماء في يدها وسقت منها حيوان الكوالا الذي اعتلى إحدى الأشجار، وعلّقت "كان أول ما فكرت به هو أن الكوالا الصغير الضعيف يحتاج إلى مشروب".

هذه اللقطات تُذكر بصورة شهيرة لرجل إطفاء يدعى "سام" أعطى الماء إلى حيوان كوالا، أثناء تأدية عمله في إطفاء حرائق مدمرة في فيكتوريا قبل عقد من الزمان، وفي عام 2015 أظهرت لقطات مشابهة رجلا يسقي كوالا عطشان بعد إصابته في حرائق الغابات في تلال أديلايد.

صورة شهيرة لرجل إطفاء يروس ظمأ حيوان كوالا بعد حرائق غابات في فيكتوريا في يناير 2009 (رويترز)

ووصلت درجات الحرارة، الجمعة الماضي، إلى 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت) في ستراثميرتون بولاية فيكتوريا، حيث تم تصوير الكوالا العطشان وهو يشرب من زجاجة المياه التي كانت بحوزة شانتيل.

ودفعت موجة الحرارة الحارقة إلى إطلاق تحذيرات صحية في أنحاء أستراليا، حيث سجلت درجات الحرارة ارتفاعًا قياسيًا، في الوقت الذي يتخوف فيه مسؤولو الأرصاد الجوية من تحول منخفض مداري في أقصي شمال البلاد إلى إعصار بحلول أول أيام السنة الجديدة.

والكوالا هو حيوان من فصيلة الجرابيات يعيش في أستراليا، ويتميز بآذان مستديرة بيضاوية مع أنف سوداء، كما يتميز بمعانقته الدائمة للأشجار الكبيرة، وله حقائب يحمل فيها صغاره، ويقضي معظم وقته في النوم والأكل.