الخميس 2 أبريل 2020 18:53
شاهد: أسباب انخفاض الوفيات بفيروس كورونا في ألمانيا
أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم اقترب من المليون مصابا، وقد نصل إلى 50 ألف حالة وفاة حول العالم.
كما وأن من الجيد الإعلان عن ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا وأنه يتجاوز 203 آلاف حالة.
وتعتبر ألمانيا والتي تشهد نسبة وفيات قليلة جدا نموذجا للدول التي استطاعت أن تواجه تفشي فيروس كورونا، ولكن كيف تعاملت ألمانيا مع فيروس كورونا، وكذلك التجربة الفرنسية في اعتماد برتوكول علاجي من بين بضعة دول لعلاج كورونا؟
المصدر
الجزيرة مباشر
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