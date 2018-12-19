شاهد: أزمة في مجلس العموم البريطاني بسبب "امرأة غبية"

التقطت عدسة الكاميرات الناقلة لجلسة مجلس العموم البريطاني، اليوم، زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن وهو يسب رئيسة الوزراء تيريزا ماي ويصفها بـ"امرأة غبية".

تفاصيل: جيرمي كوربن نفى أنه تلفظ بتلك العبارة بحق رئيسة الوزراء أو أي جهة أخرى وقال: أنا أعارض استخدام عبارات مناهضة للنساء.

رئيس مجلس العموم البريطاني قال إن ما صدر عن زعيم المعارضة بحق رئيسة الوزراء لم يكن علانية ولم يتم سماعه وبالتالي لم يتم تسجيله.

بريطانيا تعيش حالة انقسام سياسي بسبب خطة الخروج من الاتحاد الأوربي التي قدمتها تريزا ماي، دون التوصل إلى اتفاق، وسط أجواء من الغموض تخيم على المرحلة المقبلة من عملية الانفصال عن الاتحاد الأوربي.

أرجأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تحضر، اليوم، آخر جلسة استجواب في مجلس العموم، إلى منتصف يناير/كانون الثاني التصويت على اتفاق بريكست الذي تم التوصل إليه بين بريطانيا والاتحاد الأوربي بعد مفاوضات استمرت 17 شهرا.

زعيم المعارضة العمالية جيرمي كوربن اتهم رئيسة الحكومة بـ"المراهنة على الوقت" للحد من هامش المناورة لدى النواب مع اقتراب التاسع والعشرين من مارس/ آذار 2019، ووضعهم أمام أحد خيارين: إما قبول النص الذي تدافع عنه الحكومة، أو دفعهم إلى بريكست بلا اتفاق.

بعد عامين ونصف العام من الاستفتاء على بريكست، وبعد عملية تفاوض طويلة مع المفوضية الأوربية، أدى تردد القادة السياسيين إلى حالة إحباط كبيرة في المجتمع البريطاني. "إجراءات للمفوضية الأوربية" المفوضية الأوربية أعلنت اليوم الأربعاء أنها تبنت إجراءات لحماية قطاع النقل الجوي والأسواق المالية تحسبا لعدم التوصل إلى اتفاق مع لندن حول خروجها من الاتحاد الأوربي.

المفوضية وعدت المواطنين البريطانيين الذين يعيشون في أوربا بأنهم سيستمرون في الحصول على حقوق السكان المحليين "شرط أن تفعل بريطانيا الشيء ذاته".

مسؤولون في الاتحاد الأوربي أكدوا أن هذه الإجراءات لا تعني أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد "بدون ضرر" ولكن من المهم أن تخفف الإجراءات "المحدودة زمنيا" الضرر.

نائب رئيس المفوضية الأوربية فالديس دومبروفسكيس صرح للصحفيين "الأفضل، بالنسبة للاقتصاد ولتجنب الاضطرابات، هو البقاء في الاتحاد الأوربي". استفتاء ثان بالمقابل يطالب بعض النواب بالدعوة إلى استفتاء ثان لوضع حد للمأزق الحالي. لكن تيريزا ماي رفضت باستمرار هذا الاقتراح معتبرة أن تصويتا جديدا سيقوض ثقة البريطانيين في مؤسساتهم. وكان 52% من البريطانيين صوتوا مع بريكست في استفتاء يونيو/حزيران 2016. خلفيات: في التاسع والعشرين من مارس/آذار، ستنهي المملكة المتحدة انتماءها الذي استمر 46 عاما للاتحاد الأوربي من دون اتفاق، ما يمكن أن يؤدي إلى فوضى في مرافئها ومطاراتها ويهز اقتصادها.

مجلس الوزراء البريطاني سرع الاستعدادات، أمس، تمهيدا لخروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق. وبين الإجراءات التي قررها أو طرحها استئجار سفن لتأمين وصول التموين من القارة، أو بناء مخزونات من الأدوية المستوردة.

وزير الدفاع غافين وليامسون أبلغ مجلس العموم أن 3500 عسكري "مستعدون" للتدخل لدعم الخدمات الحكومية التي تطلب ذلك في حال واجهت صعوبات.