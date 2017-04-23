كأس الاتحاد الإنجليزي
الأحد 23 أبريل 2017 22:09

شاهد: أرسنال يهزم سيتي بهدفين ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد

سيلعب أرسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على مانشستر سيتي عقب وقت إضافي (الأحد) باستاد ويمبلي.

وقلب أرسنال تأخره بعدما سجل سيرجيو أغويرو هدفه رقم 30 هذا الموسم مع سيتي في الدقيقة 63 بعد تمريرة طويلة من يايا توري.

وأدرك الاسباني الدولي ناتشو مونريال التعادل بعد تسع دقائق أخرى عقب تمريرة عرضية من اليكس أوكسليد-تشامبرلين.

وفي الدقيقة 11 من الوقت الإضافي، بعد خروج أغويرو مباشرة، سجل اليكسيس سانشيز هدف الفوز.

وعززت النتيجة موقف المدرب أرسين فينغر الفائز باللقب ست مرات في موسم يتمنى العديد من مشجعي أرسنال أن يكون الأخير له مع الفريق اللندني.

ومن المرجح أن يغيب أرسنال عن المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في 21 عاما تحت قيادة فينغر لكن الفوز بالكأس للمرة الثالثة في أربع سنوات ربما يقنعه بتحدي منتقديه والتوقيع على عقد جديد مع النادي.

ويبدو من المؤكد أن ينتهي سجل بيب غوارديولا مدرب سيتي بالفوز بلقب واحد على الأقل في كل موسم.

ويبتعد سيتي بفارق 11 نقطة عن تشيلسي متصدر الدوري قبل ست جولات من النهاية وسيخوض مباراة كبيرة أخرى يوم الخميس المقبل ضد غريمه مانشستر يونايتد الذي يتأخر عنه بنقطة واحدة في المركز الخامس.

وفي مباراته 50 مع سيتي لم يدخل غوارديولا أي تعديل على التشكيلة الأساسية للمرة الأولى وكان الطرف الأكثر خطورة في شوط أول ممل شهد خروج ديفيد سيلفا بسبب الإصابة ومشاركة رحيم سترلينغ.

وقبل نهاية الشوط مباشرة ألغى الحكم هدفا لسيتي عندما أشار الحكم المساعد إلى أن تمريرة ليروي ساني العرضية تخطت خط المرمى قبل أن تصل لأغويرو ثم إلى سترلينغ الذي هز شباك الحارس بيتر تشك.

وفي الشوط الثاني الأفضل انتزع توري الكرة من آرون رامسي ومررها إلى أغويرو الذي انطلق من قبل منتصف الملعب ووضعها داخل الشباك محرزا هدفه 12 في العدد نفسه من المباريات.

وجاء هدف التعادل من لاعب غير معتاد. وكان الهدف الذي سجله مونريال الأول له في عامين.

ورد إطار المرمى تسديدة من توري وضربة رأس من فرناندينيو في غضون أربع دقائق لكن في بداية الوقت الإضافي خرج أغويرو المرهق وبعد دقيقتين سجل سانشيز هدف الفوز من مدى قريب بعدما فشل داني ويلبك في تسديدة الكرة.

وألقى غوارديولا باللوم على إهدار الفرص بطريقة غريبة.

وقال "حصلنا على العديد من الفرص لكن اللمسة الأخيرة كانت كما هي في بقية الموسم".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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أرسنال
مانشستر سيتي
كأس الاتحاد الإنجليزي
أرسين فينغر

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