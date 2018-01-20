الدوري الإنجليزي الممتاز
السبت 20 يناير 2018 23:55

شاهد: أرسنال يكتسح كريستال بالاس برباعية

حقق فريق أرسنال (السبت) فوزًا كاسحًا على كريستال بالاس، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وتغلب أرسنال على ضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة.

سجل رباعية أرسنال، الإسباني ناتشو مونريال، والنيجيري أليكس أيوبي، والفرنسي لوران كوتشيلني ومواطنه الكسندر لاكازيتي في الدقائق 6 و10 و13 و22.

بينما جاء هدف كريستال بالاس الوحيد عبر الصربي لوكا ميليفوجيفيتش في الدقيقة 78.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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الدوري الإنجليزي الممتاز
أرسنال
كريستال بالاس
ناتشو مونريال
أليكس أيوبي
لوران كوتشيلني
الكسندر لاكازيتي

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