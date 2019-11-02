الدوري الإنجليزي الممتاز
السبت 2 نوفمبر 2019 23:42

شاهد: أرسنال يخيب آمال جماهيره ويكتفي بالتعادل أمام وولفرهامبتون

فشل أرسنال في الحفاظ على تقدمه بهدف أمام ضيفه وولفرهامبتون واكتفى بالتعادل معه بهدف لكل منهما في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تمكن فريق المدفعجية أصحاب الأرض والجمهور من التقدم عن طريق الغابوني بيير أوباميانغ عند الدقيقة 21 لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.
لكن لاعبو وولفرهامبتون رفضوا الاستسلام، وتمكن المكسيكي راؤول خيمينيز من تسجيل التعادل في الدقيقة 74 وبعدها فشل كلا الفريقين في إحراز أي أهداف أخرى لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.
بهذا التعادل، ارتفع رصيد أرسنال إلى 17 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 31 نقطة.

المصدر
الجزيرة مباشر+الأناضول
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الدوري الإنجليزي الممتاز
أرسنال
وولفرهامبتون الإنجليزي
أوباميانغ

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