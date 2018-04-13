الدوري الأوربي
الجمعة 13 أبريل 2018 00:41

شاهد: أرسنال يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوربي

تأهل أرسنال الإنجليزي إلى الدور قبل النهائي للدوري الأوربي لكرة القدم عقب تعادله 2-2 مع مضيفه سيسكا موسكو الروسي في إياب دور الثمانية للبطولة.

واكتسح أرسنال سيسكا 4-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن. وبذلك يفوز أرسنال في مجموع المباراتين 6-3.

تقدم سيسكا بهدفين حملا توقيع فيدور شالوف وكيريل نابايكين في الدقيقتين 39 و50، قبل أن ينتفض أرسنال في الدقائق الأخيرة من المباراة ويسجل داني ويلبك وآرون رامسي هدفي الفريق الانجليزي في الدقيقتين 75 والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وستجرى قرعة الدور قبل النهائي الجمعة على أن تلعب مباراتي الذهاب يوم 26 من شهر أبريل/ نيسان الجاري.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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أرسنال الإنجليزي
سيسكا موسكو
الدوري الأوروبي لكرة القدم
أرون رامسي
داني ويلبك

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