تركيا
الجمعة 21 أغسطس 2020 16:06

شاهد: أردوغان يكشف عن أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأناضول
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الله فتح لتركيا طاقة خير كبيرة لم تكن في الحسبان، مؤكدا اكتشاف بلاده أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخها في البحر الأسود.

وأضاف أردوغان أن احتياطيات الغاز الطبيعي التي اكتشفت في البحر الأسود تبلغ 320 مليار متر مكعب.

وأردف الرئيس التركي إنه يتوقع اكتشافات أخرى ليس في البحار فقط بل وفي البر التركي أيضا.

وتابع أردوغان أن " الطاقة تكتسب أهمية كبيرة في تحقيق الاستقلال الوطني إلى جانب كونها عنصرا رئيسيا في التنمية."

وقال أردوغان: " انتقلنا لمصاف أبرز الدول في العالم من خلال سفينة الفاتح التي نعيش بفضلها فرحة اليوم وكذلك سفينتي ياووز والقانوني."

وأضاف الرئيس التركي أن بلاده ليس لديها أدنى تبعية خارجية في أعمال البحث والتنقيب.

وقال أردوغان إن " ردنا على الاتحاد الأوربي جاهز سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات."، مضيفا أن " الاتحاد الأوربي يجب ألا يبقى أداة في يد اليونان للإضرار بمصالحنا".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام المسؤوليْن التنفيذيين بقطاع الطاقة، الأربعاء، أنه سيعلن "أنباء طيبة" الجمعة ستكون إيذانا ببداية "عصر جديد" لتركيا، في تصريحات رفعت أسهم شركات الطاقة التركية والليرة التي سجلت مستوى قياسيا منخفضا هذا الأسبوع.

ولم يذكر الرئيس أي تفاصيل، لكنْ المسؤوليْن  قالا إنه كان يتحدث عن كشف للغاز في البحر الأسود، وأوضح أحدهما أن حجم الاحتياطيات قد يلبي حاجات تركيا من الطاقة لعشرين عاما.

 

وتعمل سفينة التنقيب التركية الفاتح منذ أواخر يوليو/ تموز الماضي في منطقة الاستكشاف تونة-1، التي تبعد نحو 100 ميل بحري إلى الشمال من الساحل التركي على غرب البحر الأسود.

 

المصدر
الجزيرة مباشر

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