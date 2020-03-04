الهجرة غير النظامية
الأربعاء 4 مارس 2020 16:19

شاهد: أردوغان يعرض صور لاجئين يونانيين في سوريا أثناء الحرب العالمية الثانية

خلال عرضه صورة من صحيفة "القدس هنا" للاجئين اليونانيين قال أردوغان: ربما يكون أحد الأطفال الظاهرين في الصورة جد أو جدة رئيس الوزراء اليوناني
مواقع التواصل
عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صورا للاجئين يونانيين قدموا إلى سوريا هربا من الاحتلال الألماني لبلادهم خلال الحرب العالمية الثانية.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وخلال عرضه صورة من صحيفة "القدس هنا" للاجئين اليونانيين، قال أردوغان "ربما يكون أحد الأطفال الظاهرين في الصورة جد أو جدة رئيس الوزراء اليوناني".

ودعا أردوغان جميع الدول الأوربية وفي مقدمتها اليونان إلى احترام اللاجئين القادمين إليها، بشكل يتلاءم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأعلنت ولاية أدرنة التركية، اليوم الأربعاء، مقتل مهاجر وإصابة 5 آخرين، جراء إطلاق الشرطة وحرس الحدود اليوناني الرصاص الحي والبلاستيكي وقنابل الصوت والغاز على المهاجرين.

وبحسب بيان صادر عن الولاية، فإن الشرطة وقوات حرس الحدود اليونانية، أطلقت قنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والبلاستيكي، على المهاجرين الموجودين في المنطقة الحدودية الفاصلة بين الأراضي التركية واليونانية.

وقال أردوغان "عقب الهجوم الذي أدى إلى استشهاد 36 من جنودنا فتحنا الأبواب أمام المهاجرين الراغبين بالذهاب إلى أوربا وهذا يتوافق مع القانون الدولي".

وأكد أردوغان أن على اليونان التي تستخدم كافة الوسائل لمنع دخول اللاجئين إلى أراضيها، ألّا تنسى أنها قد تحتاج إلى الرحمة يوما ما.

وأردف "ندعو جميع الدول الأوربية وفي مقدمتها اليونان إلى التعامل باحترام مع اللاجئين القادمين إليهم وبما يتلاءم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

المصدر
وكالات

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