الأحد 1 أكتوبر 2017 00:28
شاهد: أردوغان يشتري هدية لـ "حفيدته" ويصر على دفع ثمنها
حرص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن يشتري بنفسه هدية حفيدته "جنان آيبوكه" التي رأت النور في أغسطس/آب الماضي.
فخلال قيامه بجولة تفقدية في مركز تسوق افتتحه (السبت) بولاية أرضروم، دخل أردوغان محلًا لبيع المتعلقات الخاصة بالرضع واشترى هدية من أجل حفيدته ابنة سمية أردوغان بيرقدار التي ولدت في 13 أغسطس/آب الماضي.
ولدى قيام أردوغان بدفع ثمن الهدية وهي عبارة عن ملابس وحذاء، رفض العاملون تلقي النقود، إلا أن الرئيس التركي اعترض وأصر على أن يدفع.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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