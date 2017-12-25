تركيا والسودان
الاثنين 25 ديسمبر 2017 22:03

شاهد: أردوغان يدعو لرفع العقوبات المفروضة على السودان

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إلى رفع العقوبات المجحفة المفروضة على السودان، مبيناً أنّها "سرقت الكثير من مستقبل هذا البلد".

تصريحات أردوغان جاءت خلال كلمة ألقاها في مراسم منحه شهادة دكتوراه فخرية من جامعة الخرطوم السودانية.

وأوضح الرئيس التركي، أنّ بلاده "ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني وتقديم الدعم له، كما كانت تفعل في الماضي".

وفي هذا السياق، قال أردوغان "كما وقفنا بالأمس إلى جانب الشعب السوداني، فإننا سنواصل الوقوف إلى جانبه في المستقبل، وأمام محبة أشقائنا السودانيين نشعر أننا في إسطنبول، في بلدنا وليس في الخرطوم".

وفيما يتعلق بقضية القدس، قال أردوغان "لم نخضع في قضية القدس ولن نخضع" مشيرا إلى وجود مساعٍ لتقسيم العالم الإسلامي، موضحا أن "التآخي الذي أظهره جميع المسلمين عقب قرار الإدارة الأمريكية الاستفزازي بخصوص القدس، كان نقطة تحول مهمة".

المصدر
الأناضول
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الخرطوم
القدس
ترمب

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