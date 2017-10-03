الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 13:28
شاهد: أردوغان يجلس بجوار طالب ويتابع تلاوته للقرآن
تابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تلاوة أحد الطلاب لآيات من القرآن الكريم بعد مشاركته في افتتاح إحدى المدارس بمدينة إسطنبول.
ونشرت قناة "تي آر تي" التركية على صفحتيها بموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، اللقطات التي تم تداولها بشكل واسع، وحظيت بتفاعل كبير مع تلاوة الطالب العذبة.
وجلس أردوغان إلى جوار الطالب يتابعه بإنصات وإعجاب، واستمع إليه وهو يتلو بخشوع وبصوت عذب، آيات من سورة البقرة حول قصة طالوت وجالوت.
المصدر
الجزيرة مباشر
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