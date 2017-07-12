تركيا
الأربعاء 12 يوليو 2017 12:24

شاهد: أردوغان يتلو آيات من القرآن عند مقبرة ضحايا الانقلاب الفاشل

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إحدى مقابر ضحايا محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو/ تموز الماضي.

وخلال الزيارة التي بثتها قناة "TRT" التركية، قام أردوغان بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بادئا بتلاوة الآيات الأولى من سورة البقرة. واعتاد الرئيس التركي على قراءة آيات القرآن الكريم خلال زيارته أسر ضحايا محاولة الانقلاب.

وتحيي تركيا على مدار عدة أيام الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب التي شهدتها عدة مدن تركية، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المواطنين الذين تصدوا لمحاولة الانقلاب لعدة ساعات.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام تركية
كلمات مفتاحية
أردوغان
إسطنبول
القرآن الكريم
محاولة الانقلاب الفاشلة

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