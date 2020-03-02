الاثنين 2 مارس 2020 23:54
شاهد| أردوغان: اللاجئون يغادرون تركيا بإرادتهم
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين إن اللاجئين السوريين يغادرون الأراضي التركية بمحض إرادتهم متوجهين إلى الحدود الأوربية.
تصريحات أردوغان جاءت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البلغاري في العاصمة التركية أنقرة.
وقال أردوغان إنه " للأسف لا العالم بأسره ولا الاتحاد الأوربي يعي وضع تركيا التي تستضيف أكثر من 4 ملايين لاجئ."
وأضاف أردوغان إن القوات اليونانية تتعامل بعنف مع اللاجئين، مشيرا إلى أن القوات اليونانية قتلت اثنين من اللاجئين وأصابت آخرين.
المصدر
الجزيرة مباشر