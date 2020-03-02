تركيا وأوربا
الاثنين 2 مارس 2020 23:54

شاهد| أردوغان: اللاجئون يغادرون تركيا بإرادتهم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
غيتي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين إن اللاجئين السوريين يغادرون الأراضي التركية بمحض إرادتهم متوجهين إلى الحدود الأوربية.

تصريحات أردوغان جاءت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البلغاري في العاصمة التركية أنقرة.

وقال أردوغان إنه " للأسف لا العالم بأسره ولا الاتحاد الأوربي يعي وضع تركيا التي تستضيف أكثر من 4 ملايين لاجئ."

وأضاف أردوغان إن القوات اليونانية تتعامل بعنف مع اللاجئين، مشيرا إلى أن القوات اليونانية قتلت اثنين من اللاجئين وأصابت آخرين.

المصدر
الجزيرة مباشر
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تركيا
أوربا
لاجئون

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