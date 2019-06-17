الاثنين 17 يونيو 2019 21:01
شاهد| أردوغان: أدعو بالرحمة لشهيدنا محمد مرسي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعليقًا على وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي: "أدعو الله بالرحمة لأخينا وشهيدنا".
جاء ذلك في رده على سؤال صحفي، الاثنين، بمدينة إسطنبول، حول وفاة أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر.
"أخينا وشهيدنا"
- أردوغان أشار أنه تلقى نبأ وفاة مرسي خلال نزوله من السيارة، قائلًا: "مع الأسف جرى هذا في قاعة المحكمة، وأنا بداية أدعو الله بالرحمة لأخينا وشهيدنا"
- أردوغان أضاف أن "الظالم السيسي الذي وصل إلى السلطة في مصر عبر اغتصاب السلطة والانقلاب، من خلال تجاهل الديمقراطية، وتحييد المرحوم مرسي الذي كان رئيسًا لمصر بطريقة ديمقراطية بعد حصوله على 52 بالمئة من الأصوات، قام بإعدام قرابة 50 مصريًا".
- لفت أردوغان إلى أن الغرب بقي صامتًا حيال تلك الإعدامات، وأن البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوربي شاركوا في الاجتماع الذي دعا إليه المجرم السيسي في مصر، في وقت يحظرون عقوبة الإعدام.
- أردوغان: هذه ازدواجية معايير، بل إنه يتعداها، من المستحيل فهم وتفسير حظر دول الاتحاد الأوربي الإعدام ومطالبة تركيا بإلغائه من جانب، ومشاركتها في اجتماع دولي بمصر خلال فترة شهدت عمل آليات الإعدام فيها، وحتى خلال أسبوع شهد إعدام 7 شبان.
- أردوغان: مرسي ظل في السجن لمدة 5 سنوات مع الآلاف من أصدقائه، وأدعو الله أن يحشره مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
- في تغريدة على تويتر، قال أردوغان: ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أخي محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر. أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ. إنا لله وإنا إليه راجعون.
ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أخي محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر.— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) June 17, 2019
أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ.
إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/Bv1EgjT64W
خليفات:
- في وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمة.
- أوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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