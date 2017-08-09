فنون
الأربعاء 9 أغسطس 2017 10:24

شاهد: أردني يجعل متجره مقصدا لعشاق أشرطة الكاسيت الغنائية النادرة

في عصر الانترنت والموسيقى الرقمية لا يزال محل صغير بالعاصمة الأردنية عمان يحافظ على الماضي لدرجة تجعله بمثابة واحة للحفاظ على أشرطة الكاسيت الموسيقية القديمة، لشغف صاحب المحل بها.

وانتقل توفيق محمد من لبنان إلى الأردن في عام 1982 وبعدها بعامين افتتح محلا صغيرا لبيع مجموعة متميزة من أشرطة الكاسيت الخاصة بتسجيلات غنائية لمطربين من الخليج والشام.

وسرعان ما أصبح محل توفيق محمد، المُكّنى أبو فؤاد، قبلة لعشاق التسجيلات الغنائية النادرة.

وساعدت مجموعته المتنوعة من الأشرطة في نجاح عمله على الرغم من صغر محله مقارنة بمحلات منافسيه.

ولا يزال أبو فؤاد، المولود في رام الله والذي يبلغ عمره الآن 77 عاما، يدير محله الذي يعترف حاليا بأنه أصبح مجرد وسيلة للحفاظ على ذكريات الماضي أكثر من وسيلة لكسب المال الذي يُعوّل عليه.

ويشير أبو فؤاد إلى أن سوريا كانت أول دولة عربية تقدم أشرطة الكاسيت للعالم العربي في ستينات القرن العشرين، الأمر الذي جعلها مركزا إقليميا لعشاق أشرطة الكاسيت، لكن تجارة أشرطة الكاسيت بدأت تعاني من التراجع مع دخول عصر الأقراص المدمجة وغيرها من وسائل التكنولوجيا الرقمية المتقدمة عالم الموسيقى.

وتوقف توفيق محمد هذه الأيام عن بيع أشرطة الكاسيت الثمينة التي لديه وبدأ ينقل الموسيقى المسجلة عليها لأقراص صلبة يبيعها لزبائنه الذين يبحثون عن تسجيلات نادرة في محله.

وخلال العصر الذهبي لأشرطة الكاسيت كانت أغنيات المطربين المصريين الشهيرين عبد الحليم حافظ وأم كلثوم هي أكثر ما يسعى الأردنيون للحصول عليه من محل أبو فؤاد، أحد الملاذات الأخيرة لأشرطة الكاسيت التي تحتضر حاليًا والتي يمكن أن تستمر في إلهام عشاق الموسيقى بمدد من الأغنيات النادرة وذكريات الماضي.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
العاصمة الأردنية عمَّان
أشرطة الكاسيت الموسيقية القديمة
تسجيلات غنائية نادرة
أغنيات نادرة
عشاق الموسيقى

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