منوعات
الجمعة 30 مارس 2018 23:27

شاهد: أرجوحة لذوي الاحتياجات الخاصة تسعد طفلا قعيدا

حقق مقطع فيديو للحظات سعادة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يتأرجح ملايين المشاهدات منذ نشره قبل عدة أيام.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يجلس على كرسيه المتحرك فوق أرجوحة وهو يبدي سعادة بالغة.

والتقطت الأم تريش آلين مقطع الفيديو لابنها سيث (10 أعوام) وهو يتأرجح ووالده جورج يقف خلفه لدفع الأرجوحة فيما وقف توأمه مالاتشي وشقيقته غريتشين إلى جوار الأرجوحة في حديقة بولاية أركنساو الأمريكية.

وقالت الأم إنه سبق لابنها استخدام الأرجوحة من قبل، لكنها المرة الأولى التي يتأرجح فيها باستخدام الكرسي المتحرك.

وأضافت أن ولدها لا يتحدث سوى عدد محدود جدا من الكلمات، لذا عبرت سعادته البالغة عما عجزت قدرته على الكلام على التعبير عنه.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
طفل
ذوي الاحتياجات الخاصة
كرسي متحرك
أرجوحة

اقرأ أيضا

Thumbnail
بالصور: عاصفة رملية تضرب العاصمة السودانية
Thumbnail
مجلس الأمن يجتمع بشأن غزة بطلب من الكويت

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم