الاثنين 1 يناير 2018 10:17
شاهد: أذربيجان تستقبل 2018 بإضاءة سمائها بأبهى الألوان
استقبلت أذربيجان السنة الميلادية الجديدة 2018، بإقامة فعاليات احتفالية متنوعة.
وتزيّنت شوارع وميادين العاصمة الأذرية باكو، بالأنوار الملوّنة، ترحيبًا بالسنة الميلادية الجديدة.
واحتشد آلاف الأذريين، في الحديقة الوطنية المطلة على بحر قزوين، للمشاركة في الاحتفالات.
وأطلق المشاركون بالاحتفالات والفعاليات ألعابًا نارية أضاءت سماء العاصمة باكو، بأبهى الألوان.
وهنأ رئيس البلاد إلهام علييف، مواطنيه بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، عبر خطاب مُسجّل.
المصدر
الأناضول
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