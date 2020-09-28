أذربيجان وأرمينيا
الاثنين 28 سبتمبر 2020 21:10

شاهد: أذربيجان تدمر دبابات ومدرعات تابعة لأرمينيا في محاور القتال

نشرت وزارة الدفاع الأذرية صورا ومقاطع فيديو قالت إنها لتدمير آليات عسكرية تابعة لأرمينيا في محاور القتال بإقليم ناغورني قره باخ.

وتظهر اللقطات تدمير عدد من الآليات والمركبات العسكرية الأرمينية، كما تظهر لقطات أخرى إطلاق المدفعية باتجاه مواقع أرمينية.

وقالت الوزارة اليوم الاثنين إن مرتزقة سوريين يقاتلون في صفوف الجيش الأرميني  خلال الاشتباكات الدائرة على جبهة إقليم ناغورني قره باخ، وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار.

وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع أنار أيوازوف بأنه تم العثور على مرتزقة سوريين من أصول أرمنية بين جثث القوات الأرمينية على الجبهة.

وصرح أيوازوف بأن الجانب الأرميني "يخفي خسائره"، وأن "أرمينيا تعتم على هذه المعلومات أمام شعبها والمجتمع الدولي أيضا".

وأشار إلى أن القوات الأذرية استطاعت حتى صباح اليوم تدمير 24 دبابة ومدرعة، ومنظومات مضادة للطائرات من طراز "أو إس إيه" (OSA)، و18 طائرة مسيرة تابعة للجيش الأرميني.

وصباح اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تقف إلى جانب أذربيجان بكل إمكانياتها، ودعا أرمينيا لأن تترك ناغورني قره باخ فورا.

من جهته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن على أرمينيا وقف هجماتها فورا وسحب "المرتزقة والإرهابيين الذين جلبتهم من الخارج".

وأضاف "نقف إلى جانب أشقائنا الأذربيجانيين، وعلى أرمينيا الانسحاب من الأراضي التي احتلتها".

على الجانب الآخر، نشرت وسائل إعلام رسمية أرمنية صورا ومقاطع فيديو قالت إنها لضرب دبابات أذرية وإسقاط طائرة من دون طيار في جبهات القتال.

 

واتهمت أرمينيا تركيا بتقديم دعم عسكري مباشر لأذربيجان، وقالت وزارة الخارجية الأرمنية في بيان إن لتركيا "وجودا مباشرا على الأرض".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
مواقع التواصل الاجتماعي

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