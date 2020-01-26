شاهد: أخطاء كارثية في نسخة قرآنية ترجمتها السعودية للعبرية
وقال الباحث علاء الدين أحمد في حديث لوكالة شهاب للأنباء، إن النسخة المترجمة من القرآن الكريم والمعتمدة والمُدققة من مجمع الملك فهد للمصحف الشريف تحتوي على أخطاء كارثية تمس بالعقيدة الإسلامية".
وتمثلت الأخطاء وفقا للباحث في ترجمة اسم القرآن الكريم إلى "القرآن المبجل" واستدال اسم المسجد الأقصى باسم "الهيكل" وتجاهل كتابة اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جدول الأنبياء بنهاية النسخة المترجمة تماهيًا مع كتب التوراة اليهودية.
وأضاف الباحث الفلسطيني أن النسخة العبرية لم تذكر النبي إسماعيل في إحدى الآيات التي تضم اسمها تماشيا مع كتاب التوراة التي يزعم "أن لسيدنا إبراهيم عليه السلام ولد وحيد اسمه إسحاق".
وأورد الباحث وجود أخطاء تتمثل بالتفسيرات المختلفة للآيات المتشابهة وترجمتها بمعاني مختلفة.
وطالب الباحث مجمع الملك فهد بمراجعة النسخة المترجمة إلى العبرية ومحاسبة القائمين عليها والمُراجع للنسخة.
واشتعلت مواقع التواصل بالجدل والتنديد بما كشفه الباحث الفلسطيني، ووصف النشطاء الخطأ بالكارثي وطالبوا بضرورة الوقوف عند القضية بسرعة عاجلة.
وقال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في رده على تساؤل أحد المغردين، بأنه جرى عرض المقطع على الجهة المختصة لديه وفي انتظار الإجراء المناسب من قبل إدارة المجمع بعد التحقق والدراسة.
نشكر لك اهتمامك، وحرصك— مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (@qurancomplex) January 26, 2020
وصلت الرسالة، وتم عرض المقطع على الجهة المختصة في المجمع
وفي انتظار الإجراء المناسب من قِبَل إدارة المجمع بعد التحقق والدراسة.
استبدل اسم "المسجد الأقصى" بـ "الهيكل" ولم يذكر اسم النبي "محمد"..#شاهد أخطاء كارثية في نسخة القرآن الكريم المترجمة للغة العبرية والمعتمدة والمُدققة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. pic.twitter.com/owVqbIzbAH— وكالة شهاب (@ShehabAgency) January 25, 2020
الفيديو مرعب يا مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف فهل من توضيح وسحب هذه الترجمة المظلة؟#مجمع_الملك_فهد_لطباعة_المصحف_الشريف https://t.co/N8oIRQYH7H— سارة الخثلان (@Sara_Alkhathlan) January 26, 2020
باعتمادٍ وتدقيقٍ من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، تم إصدار نسخة من القرآن الكريم مترجمة للغة العبرية لم يذكر اسم الرسول "محمد"، واستبدل اسم "المسجد الأقصى" بـ"الهيكل" !!— فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) January 26, 2020
هل التطبيع السياسي يفرض عليهم التلاعب بمعاني القرآن والتنكر لذكر النبي محمد؟؟pic.twitter.com/ii9LGlkVKL