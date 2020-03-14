فيروس كورونا
السبت 14 مارس 2020 17:37

شاهد: أخطاء شائعة عن الفيروس كورونا وكيف تقي نفسك من المرض؟

في ظل انتشار الفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتسجيله حالات بلغت نحو 150 ألف حالة مؤكدة عالميا، تنتشر معلومات مغلوطة عن الفيروس تتراوح بين التهويل والتهوين.

يرصد الفيديو أبرز تلك الأخطاء الشائعة وكيفية مكافحة المرض، بينما يقدم الطبيب القطري باسم فخرو نصائح ومعلومات مفيدة مرتبطة بالفيروس ويجب على أشهر الأسئلة المرتبطة به، مثل هل ارتداء الكمامات ضروري، ولماذا لجأت حكومات بلدان عديدة إلى تعطيل الدراسة وإغلاق المدارس.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا
قطر

اقرأ أيضا

Thumbnail
ترمب: خضعت لفحص فيروس كورونا المستجد وبانتظار النتائج[فيديو]
Thumbnail
لحظة بلحظة.. تطورات انتشار كورونا حول العالم اليوم 14 مارس/آذار
Thumbnail
لماذا الخوف من كورونا المستجد؟
Thumbnail
مصر تعلق الدراسة لمكافحة فيروس كورونا
Thumbnail
البنية التحتية والدولة المهلبية

الأكثر قراءة

  1. ترمب: خضعت لفحص فيروس كورونا المستجد وبانتظار النتائج[فيديو]
  2. لحظة بلحظة.. تطورات انتشار كورونا حول العالم اليوم 14 مارس/آذار
  3. لماذا الخوف من كورونا المستجد؟
  4. مصر تعلق الدراسة لمكافحة فيروس كورونا
  5. الأردن يعلق الدراسة والرحلات الجوية لاحتواء انتشار كورونا