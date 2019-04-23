شاهد: أحد منفذي تفجيرات سريلانكا لدى دخوله كنيسة

ظهر انتحاري مشتبه به في مقطع فيديو لدى دخوله كنيسة سانت سيباستيان في نيجومبو في سريلانكا، الأحد الماضي، في عيد القيامة.





التفاصيل: في المقطع الذي بثه تلفزيون سي.سي.تي.في وتم الحصول عليه من تلفزيون سياثا نيوز يدخل المشتبه به الكنيسة قبل لحظات من التفجيرات التي أودى بحياة أكثر من 50 شخصا وأطاح بسقف الكنيسة بالكامل تقريبا.

هذا أحد التفجيرات التي وقعت في ذلك اليوم في كنائس وفنادق فاخرة في سريلانكا وأسفرت عن مقتل 320 شخصا على الأقل وأصابت أكثر من 450. وتقول الشرطة إنها القت القبض على 40 مشتبها به منذ يوم الأحد. تحذيرات مسبقة: ثلاثة مصادر مطلعة قالت لـ"رويترز" إن مسؤولي المخابرات السريلانكية وصلتهم إخبارية بأن متشددين يوشكون على شن هجوم وذلك قبل ساعات من التفجيرات الانتحارية.

مصدر حكومي هندي قال إن ضباط مخابرات هنودا اتصلوا بنظرائهم السريلانكيين قبل ساعتين من أول هجوم للتحذير من تهديد محدد لكنائس.

مصدر دفاعي سريلانكي صرح بأن تحذيرا وصل "قبل ساعات" من أول هجوم.

أحد المصادر السريلانكية قال إن الهنود أرسلوا تحذيرا أيضا مساء السبت. وقال المصدر الحكومي الهندي إن رسائل مشابهة أُرسلت لضباط مخابرات سريلانكيين في الرابع من أبريل نيسان وفي العشرين من الشهر. تغييرات في الجيش: الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا قال،الثلاثاء، إنه يتوقع تغيير قادة القوات المسلحة في البلاد في غضون يوم بعد إخفاقهم في منع التفجيرات الانتحارية رغم أنه كانت لديهم معلومات مسبقة عن الهجمات.

سيريسينا قال في كلمة عبر التلفزيون إلى الأمة "سأعيد هيكلة قوات الشرطة والأمن بشكل كامل في الأسابيع القادمة. أتوقع تغيير قادة المؤسسات الدفاعية خلال 24 ساعة". الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا الرئيس أضاف "مسؤولو الأمن الذين تلقوا تقرير المخابرات من دولة أجنبية لم يبلغوني به. كان يتعين اتخاذ إجراءات مناسبة. لقد قررت اتخاذ إجراء صارم بحق هؤلاء المسؤولين". تنظيم الدولة يتبنى تنظيم الدولة تبنى، الثلاثاء، عبر وكالة "أعماق" التابعة له، اعتداءات سريلانكا الدامية التي استهدفت كنائس وفنادق.

وكالة أعماق قالت في بيان تناقلته حسابات جهادية على تطبيق "تلغرام"، "منفذو الهجوم الذي استهدف رعايا دول التحالف والنصارى في سريلانكا أول أمس من مقاتلي الدولة الإسلامية" من دون أي تفاصيل أخرى.

أرفق إعلان التبني بصور وفيديو تظهر المعتدين السبعة المفترضين في الاعتداءات. السلطات السريلانكية نسبت الاعتداءات إلى مجموعة إسلامية صغيرة غير معروفة كثيرا هي "جماعة التوحيد الوطني"، إلا أنها قالت إنها تحقق في ما إذا كانت الجماعة حصلت على دعم دولي.

مصدر قريب من التحقيق قال لوكالة "فرانس برس" إن شقيقين مسلمين نفذا التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا فندقين ضمن الاعتداءات.

الشقيقان هما نجلا تاجر توابل ثري من كولومبو، وفجرا نفسيهما فيما كان نزلاء فندقي شانغري-لا وسينامون غراند ينتظرون دورهم لتناول الفطور، وفق المصدر. ولم يتم كشف اسميهما، ولكن قيل إنهما في العشرينات من العمر. رد انتقامي وزير الدولة لشؤون الدفاع روان ويجيورديني قال أمام البرلمان إن "التحقيقات الأولية كشفت أن ما حدث في سريلانكا كان رداً انتقامياً على الهجوم ضد المسلمين في كرايست تشيرش" في نيوزيلندا.

قُتل 50 شخصا في مجزرة استهدفت مسجدين في المدينة النيوزيلندية في 15 مارس/ آذار الماضي.

مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرين صرحت، الثلاثاء، أن السلطات "لم تتطلع" على تقارير استخباراتية تربط بين اعتداءات سريلانكا واعتداءات المسجدين.

الولايات المتحدة ذكرت أن أربعة من مواطنيها، بينهم طفل، قتلوا في الاعتداءات، بينما قالت هولندا إن ثلاثة من مواطنيها لقوا مصرعهم.

خسر ملياردير دنماركي ثلاثة من أطفاله في الهجوم، بحسب متحدث باسم شركته.

قُتل في الهجمات ثمانية بريطانيين وعشرة هنود ومواطنون من تركيا وأستراليا واليابان والبرتغال، بحسب مسؤولين سريلانكيين وحكومات أجنبية.

ذكرت الأمم المتحدة أن 45 طفلا على الأقل قتلوا من بينهم سريلانكيون وأجانب. دفن جثث ضحايا الهجمات في سريلانكا خلفيات: تعد هذه الاعتداءات الأسوأ التي تستهدف الأقلية المسيحية الصغيرة في البلاد والتي تشكل 8% فقط من السكان البالغ عددهم 21 مليونا.

عانت سريلانكا 37 عاما من النزاعات مع المتمردين التاميل تلاها تصاعد الاشتباكات في السنوات الأخيرة بين الأغلبية البوذية والمسلمين.