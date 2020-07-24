شاهد: أجراس حزن في كنائس اليونان وتنكيس الأعلام مع أول صلاة جمعة بآيا صوفيا

كنائس اليونان في حالة حداد تزامنًا مع أول صلاة جمعة في آيا صوفيا

دقت أجراس الحزن في كنائس اليونان كافة، الجمعة، وأقيمت طقوس حداد خاصة فيها، ونُكِّست الأعلام، تزامنًا مع إقامة أول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا الكبير بإسطنبول.

وأقيمت طقوس خاصة في كنائس مدينتي باتراس وسالونيك، رفعت فيها أعلام اليونان والإمبراطورية البيزنطية، إذ أقيمت الصلوات من أجل إنقاذ مسجد آيا صوفيا الكبير.

وسيقيم رئيس أساقفة اليونان إيرونيموس طقوسًا خاصة، مساء اليوم الجمعة، في كنيسة أثينا تشمل قراءة ترانيم من العهد البيزنطي لمريم العذراء.

كما ستقام طقوس في العديد من الكنائس في اليونان ليلة السبت للسبب ذاته.

حالة حداد في اليونان رافقت صلاة الجمعة الأولى في مسجد آيا صوفيا

ووصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في رسالة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لاستعادة الديمقراطية في البلاد، تركيا بأنها "مثيرة للمشكلات"، واصفًا تحويل آيا صوفيا إلى مسجد بأنه "إهانة لحضارة القرن الحادي والعشرين".

وقال ميتسوتاكيس "ما يتكشف اليوم في القسطنطينية ليس إظهارًا للقوة، بل دليلا على الضعف" مستخدما اسم إسطنبول القديم الذي يستخدمه اليونانيون.

من جهته، علّق نائب رئيس المفوضية الأوربية، مارغاريتيس سكيناس، قائلا: "بصفتي يوناني فأنا أشعر بالمرارة والاستياء بهذا الخصوص، اليوم يوم عصيب، وأعتقد أنني لست الشخص الوحيد الذي يشعر بمثل هذه المشاعر".

وتابع: "ستضطر تركيا إلى تحديد هدفها الجيوسياسي الأوسع، وما هي الجهة التي تريد الوقوف معها في المستقبل، وإذا كانت ترغب في السير مع أوربا فينبغي لها مواصلة المضي قدمًا في هذا الاتجاه، بالتوافق مع مبادئنا وقيمنا، وما يحدث اليوم (في آيا صوفيا) بداية خاطئة".

الحزن يكسو كنائس اليونان بالتزامن مع أول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا

وألقى رئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش، أول خطبة جمعة من على منبر مسجد آيا صوفيا، في حضور مئات الآلاف من الأتراك بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومسؤولين كبار.

ومنذ صباح الجمعة توافد المواطنون الأتراك بأعداد كبيرة من إسطنبول ومختلف الولايات الأخرى، إلى المسجد ومحيطه لأداء الصلاة، ورفعوا التكبيرات.

وفي 10 من يوليو/ تموز الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل آيا صوفيا من جامع إلى متحف.

وبعد ذلك بيومين، أعلن أرباش خلال زيارته آيا صوفيا، أن الصلوات الخمس ستقام يوميًا في الجامع بانتظام، اعتبارا من 24 من يوليو/تموز الجاري.

وآيا صوفيا، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة مسجدًا، ثم تحول إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية التاريخية في منطقة الشرق الأوسط.