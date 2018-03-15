الدوري الأوربي
الخميس 15 مارس 2018 22:52

شاهد: أتليتكو يسحق لوكوموتيف موسكو ويصعد لدور 8 بالدوري الأوربي

سحق أتليتكو مدريد الإسباني مضيفه لوكوموتيف موسكو 5-1 في إياب دور 16 في الدوري الأوربي لكرة القدم ليحجز مكانه في دور 8 بالبطولة بعدما تفوق 8-1 في النتيجة الاجمالية.

وفاز أتليتكو 3-صفر ذهابا في إسبانيا ووسع الفارق عندما افتتح أنخيل كوريا التسجيل في الدقيقة 16 بعد اختراق لدفاع الفريق المضيف وتسديدة في الزاوية البعيدة.

وأدرك المدافع البولندي ماتشي ريبوس التعادل بعد أربع دقائق بتسديدة بعيدة المدى لكن فرص أتليتكو في التأهل لم تكن مهددة وأعاده ساؤول نيغيز للمقدمة في بداية الشوط الثاني.

وسجل المخضرم فرناندو توريس هدفين الأول من ضربة جزاء، ليسجل أول أهدافه منذ نهاية يناير/ كانون الثاني ثم أضاف هدفا آخر بعد خمس دقائق قبل أن يختتم البديل أنطوان غريزمان الخماسية بتسديدة رائعة من فوق الحارس.

المصدر
رويترز
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الدوري الأوروبي لكرة القدم
أتلتيكو مدريد
لوكوموتيف موسكو
فرناندو توريس
أنطوان جريزمان
أنطوان غريزمان

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