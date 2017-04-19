دوري أبطال أوروبا
الأربعاء 19 أبريل 2017 00:04

شاهد: أتلتيكو يتأهل لقبل نهائي دوري الأبطال على حساب ليستر

انتهت قصة ليستر سيتي الخيالية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تعادل بملعبه 1-1 مع أتلتيكو مدريد الذي تأهل الثلاثاء للدور قبل النهائي للمرة الثالثة في أربعة مواسم.

وتفوق أتلتيكو في مجموع مباراتي دور الثمانية بنتيجة 2-1 حيث فاز 1-صفر ذهابا في العاصمة الإسبانية.

تقدم ساؤول نيجيز للزوار في الشوط الأول من ضربة رأس بعد تمريرة فيليبي لويس العرضية ليسهل مهمة الفريق الإسباني في بلوغ المربع الذهبي.

لكن ليستر، الذي يشارك لأول مرة في دوري الأبطال، لعب بروح قتالية في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل عبر جيمي فاردي في الدقيقة 61 غير أن النتيجة لم تكن كافية لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي لتنتهي رحلته بالبطولة. 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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دوري أبطال أوروبا
ليستر سيتي
أتلتيكو مدريد

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