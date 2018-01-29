الدوري الإسباني الممتاز
الاثنين 29 يناير 2018 00:14

شاهد: أتلتيكو مدريد يكتسح لاس بالماس بثلاثية

فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه لاس بالماس بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الإسباني.

افتتح انطوان غريزمان التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة الحادية والستين.

وأضاف المخضرم فرناندو توريس الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة الثالثة والسبعين.

قبل أن يختتم توماس تييي بارتي ثلاثية أتلتيكو الذي رفع رصيده للنقطة السادسة والأربعين في المركز الثاني.

فيما بقي رصيد لاس بالماس عند أربع عشرة نقطة في المركز التاسع عشر.

المصدر
الجزيرة مباشر
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الدوري الإسباني لكرة القدم
أتلتيكو مدريد
لاس بالماس
انطوان غريزمان
فرناندو توريس

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