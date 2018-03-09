الجمعة 9 مارس 2018 01:04
شاهد: أتلتيكو مدريد يقترب من دور 8 في الدوري الأوربي
وضع أتلتيكو مدريد قدما في دور 8 لبطولة الدوري الأوربي بعد تغلبه 3- صفر على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي في ذهاب دور 16 للمسابقة.
افتتح ساؤول نيغيز التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 22، قبل أن يضيف دييغو كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 47، ثم اختتم كوكي الأهداف الإسبانية بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 90.
وبهذا الفوز يقترب أتلتيكو من التأهل لدور 8 من البطولة وستكون مباراة الإياب سهلة نسبيا بالرغم من إقامتها على أرض لوكوموتيف موسكو الخميس المقبل.
المصدر
وكالة الأنباء الألمانية