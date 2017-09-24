الدوري الإسباني الممتاز
الأحد 24 سبتمبر 2017 01:17

شاهد: أتلتيكو مدريد يفوز بثنائية على ضيفه إشبيلية

استعد أتليتيكو مدريد لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوربا بالفوز 2-صفر على اشبيلية (السبت) في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وذلك بفضل هدفين في الشوط الثاني من يانيك كاراسكو وانطوان جريزمان.

وشاهد المهاجم دييجو كوستا، المنتقل من تشيلسي هذا الأسبوع، فريقه أتليتيكو من المدرجات وسدد الفريقان في إطار المرمى في أول 20 دقيقة من الشوط الأول المتكافئ.

لكن أتليتيكو كان الأفضل في الشوط الثاني.

ووصل كاراسكو إلى تمريرة رائعة من لوسيانو فيتو مهاجم اشبيلية السابق وراوغ الحارس ووضع الكرة داخل الشباك في بداية الشوط الثاني قبل أن يضمن جريزمان الفوز لفريقه بهدف من مدى قريب قبل أكثر من 20 دقيقة بقليل من النهاية.

وتقدم أتليتيكو بقيادة مدربه دييجو سيميوني، الذي سيستضيف تشيلسي (الأربعاء) إلى المركز الثاني برصيد 14 نقطة متقدما بنقطة على أشبيلية ومتخلفا بنفس الفارق عن برشلونة المتصدر الذي سيحل ضيفا على جيرونا في وقت لاحق من (السبت).

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الدوري الإسباني الممتاز
أتليتيكو مدريد
إشبيلية
انطوان جريزمان

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