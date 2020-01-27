مصر
الاثنين 27 يناير 2020 14:34

شاهد: أب يلقي بنفسه تحت عجلات قطار لإنقاذ ابنته

شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الاثنين، مقطع فيديو لأب قفز خلف ابنته عقب سقوطها من على رصيف المشاة بمحطة القطار بمدينة الإسماعيلية، لإنقاذها من الدهس تحت عجلات القطار.

وأظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لحظات احتضان الوالد لابنته على مسافة قريبة جدا من عجلات القطار لحمايتها، وسط دعوات الموجودين بالمكان، ليتم إنقاذ الفتاة بالفعل بحسب شهود عيان.

وبحسب الشهود فإن القطار لم يتوقف عن السير، لمدة دقيقتين متتالين، ظل خلالهما الأب محتضنا ابنته بشدة، حتى مر القطار ونزل المتواجدون لإنقاذهما.

المصدر
الجزيرة مباشر
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