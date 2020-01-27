شاهد: أب يلقي بنفسه تحت عجلات قطار لإنقاذ ابنته
وأظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لحظات احتضان الوالد لابنته على مسافة قريبة جدا من عجلات القطار لحمايتها، وسط دعوات الموجودين بالمكان، ليتم إنقاذ الفتاة بالفعل بحسب شهود عيان.
وبحسب الشهود فإن القطار لم يتوقف عن السير، لمدة دقيقتين متتالين، ظل خلالهما الأب محتضنا ابنته بشدة، حتى مر القطار ونزل المتواجدون لإنقاذهما.
صباح الخير— محمد ابن عوف (@ABOOUF22) January 27, 2020
بنت وقعت تحت القطر في محطة الإسماعيلية. وفي لحظه وبدون تردد ابوها حدف نفسه عليها قبل ما القطر يوصل بثواني وحضنها لحد ما القطر عدا.
الحمدلله الاتنين خرجوا مفيهمش خدش pic.twitter.com/nqp9Qe7ERF
اليوم ف محطة قطار الإسماعيلية— Alli 🇦🇹🏹 (@3ilwa98) January 27, 2020
بنت وقعت ع قضبان القطار وهو قادم أمام جميع ركاب القطار وهم على الرصيف الناس معرفتش تعمل ايه
ابوها لم يفكر لحظة ورمى نفسه عليها يغطيها ويحضنها علشان ينقذها أو يموت مكانها او ايه اللي كان في فكره وقتها ؟
الاب يا جماعه الاب ثم الاب القوة والحضن والسند pic.twitter.com/zhku5gxJJl
#اعظم_تضحية— سقراطون (@sm551) January 27, 2020
أعظم تضحية هي ما يفعله الاباء اتجاه الابناء ...
طفلة وقعت بمجرى سكة القطار في محطة الإسماعيلية ... الأب وبدون تردد رمى بنفسه عليها واحتضنها حتى مر القطار من فوقهما بسلام ... الاب وابنته خرجوا سالمين ...
فعلا لطف الله عظيم ... pic.twitter.com/yTlHOJ30t5