كأس العالم للأندية قطر 2019
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 22:45

شاهد: أب يفاجئ ابنه في المطار بتذكرة لكأس العالم للأندية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب يفاجئ ابنه بمنحه تذكرة طيران لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر بين ناديي الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي.

وظهر الأب في المقطع بمطار ريو دي جانيرو في البرازيل، وهو يلتقط صورة مع نجله قبل أن يفاجئه بإظهار التذكرة الخاصة به لتظهر مشاعر الفرحة على وجه الطفل بعد علمه أن والده سيصطحبه إلى الدوحة لحضور المباراة.

وأعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نشر اللقطة عبر موقع "تويتر" معلقًا: "الكثير من مشجعي فلامنجو في قطر لدعم فريقهم في كأس العالم للأندية، لكن قبل السفر مباشرة إلى الدوحة، فاجأ هذا الأب ابنه بتذكرة طيران".

وفاز فلامنجو على الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأهل الفريق البرازيلي لنهائي البطولة ويلاقي الفائز من مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية
كأس العالم للأندية
البرازيل
فلامنغو البرازيلي
الهلال السعودي

اقرأ أيضا

Thumbnail
الحكومة الليبية تصد هجومًا لحفتر بمحورين جنوبي طرابلس
Thumbnail
شاهد: فلامينغو يطيح بالهلال السعودي ويتأهل لنهائي مونديال الأندية

الأكثر قراءة

  1. الحكومة الليبية تصد هجومًا لحفتر بمحورين جنوبي طرابلس
  2. شاهد: فلامينغو يطيح بالهلال السعودي ويتأهل لنهائي مونديال الأندية
  3. العفو الدولية تشيد بموقف أوزيل وتطالب أرسنال بعدم خنق حرية الرأي
  4. شاهد: أب يفاجئ ابنه في المطار بتذكرة لكأس العالم للأندية
  5. شاهد: سوري ينتشل جثامين زوجته وبناته الثلاث ويودعهم