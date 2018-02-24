الغوطة تباد
السبت 24 فبراير 2018 22:41

شاهد| أب سوري يحمل جثة طفله: ادفنوني معه

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي (السبت) مقطع فيديو لأب سوري، يحمل جثمان ابنه بعد وفاته جراء قصف قوات النظام السوري والطيران الروسي على الغوطة الشرقية.

وأظهر الفيديو الأب وهو يبكي ابنه بينما ينتظر تجهيز إجراءات دفنه، بكلمات مؤثرة: "ادفنوني معه.. لو ما حرام لقتلت نفسي يا ولدي ودفنت معك".

وأضاف، باكيا، "ياريتني أنا ميت وماشربان حسرتك ياولدي".

ويظهر الفيديو الأب وهو يقول: "ما بقي مكان للدفن، من كتر القصف والصواريخ، الطيران الروسي دبح الدنيا كله".

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
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