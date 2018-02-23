فرنسا
الجمعة 23 فبراير 2018 20:47

شاهد: أبقار وخراف في شوارع باريس

تدفقت قطعان الماشية من الأبقار والخراف على شوارع العاصمة الفرنسية باريس تمهيدا لانطلاق النسخة السنوية من المعرض الزراعي الدولي.

ويشارك أكثر من ألف عارض من نحو 40 دولة في المعرض الذي أقيم لأول مرة عام 1870.

ومن المتوقع أن يقوم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بزيارة المعرض السبت، في الوقت الذي يواجه فيه انتقادات قوية من نقابات المزارعين تتهمه بخفض المساعدات والتسهيلات المقدمة للمزارعين، ما سيؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه أمام واردات اللحوم الأرخص سعرا من أمريكا الجنوبية، حسب قولهم.

وسافر البعض لمئات الكيلومترات للمشاركة في المعرض الذي يعد أكبر معرض زراعي في فرنسا، التي يعد فيها الإنتاج المحلي من المزروعات والألبان مصدرا للفخر.

ويجذب المعرض أعدادا كبيرة من الزوار، خاصة الأطفال الذين يأتون إليه من أجل اللعب مع الحيوانات.

المصدر
رويترز
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