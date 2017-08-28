الاثنين 28 أغسطس 2017 10:59
شاهد: آلاف الهندوس يغتسلون في "المياه المقدسة" من أجل الإنجاب
تجمع آلاف الهنود، وخاصة الأزواج من جميع أنحاء البلاد، في مدينة فاراناسى شمالي الهند، الأحد، للاغتسال في مياه يعتبرونها مقدسة من أجل الإنجاب.
ووقف الأزواج ينتظرون في طوابير طويلة لغمس أنفسهم في الحوض المقدس بمعبد لولارك، من أجل أن يرزقوا بأطفال، وأيضًا للتخلص من الأمراض الجلدية.
ويسمى هذا اليوم "لولارك شاسثي"، وهو اليوم السادس من النصف المشرق من شهر بهادرابادا (بين أغسطس وسبتمبر) المخصص لإله الشمس.
ويجب على الأزواج أن يتركوا ملابسهم في المعبد الذي اغتسلوا فيه، وفقا لأحد الكهنة.
المصدر
رويترز
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