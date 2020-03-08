فيروس كورونا
الأحد 8 مارس 2020 13:40

شاهد: آلاف المصريين يحتشدون لإجراء اختبار فيروس كورونا

ذكرت صحيفة الأهرام المصرية أن مقرات معامل وزارة الصحة المصرية شهدت زحاما شديدا، بعد احتشاد الآلاف من المواطنين أمامها، لإجراء اختبار يثبت خلوهم من حمل فيروس كورونا الجديد.

وكانت السعودية أصدرت قرارا بمنع استقبال أي مصري من دخول أراضيها إلا في حالة توفر هذا التحليل قبل السفر إليها بـ24 ساعة.

كما أعلنت الكويت عن إجراء مماثل، قبل أن تقرر إلغاؤه وتوقف الرحلات الجوية من وإلى مصر ولبنان وسوريا وبنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا، وتمنع دخول الأجانب الذين كانوا في هذه البلدان قبل أسبوعين من وصولهم. وأعلنت شركة مصر للطيران أنها قررت إلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت اعتبارا من أمس السبت وحتى إشعار آخر.

وكانت وزارة الصحة أعلنت بدء استخراج شهادات تحاليل PCR لفيروس كورونا، من مقر الإدارة المركزية للمعامل بالوزارة، للمسافرين للسعودية. وحددت الوزارة تكلفة التحليل بألف جنيه مصري للمصريين، و70 دولارا لغير المصريين.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على متن الباخرة النيلية في الأقصر إلى 45 حالة.

وقالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، في مؤتمر صحفي إن هناك 33 حالة جديدة ثبتت إيحابية تحليلاتهم، بينهم 19 أجنبيا و14 مصريا، بالإضافة إلى 11 حالة سلبية، وكانوا جميعا على متن الباخرة النيلية.

وأول أمس قالت بيان للوزارة إنهم اكتشفوا 12 حالة إصابة بعد أن تأكدت إصابة أمريكية من أصل تايواني، كانت على متن الباخرة، بالفيروس بعد عودتها لبلدها.

وكانت الباخرة النيلية متجهة من أسوان إلى الأقصر في جنوب البلاد. ولم يتضح بعد عدد من كانوا على متنها في ذلك الحين.

وسبق أن أعلنت مصر اكتشاف ثلاث حالات مصابة بالفيروس أحدهم تعافى تماما بعد تلقي العلاج.

وظهر الفيروس للمرة الأولى في الصين العام الماضي وانتشر إلى أكثر من 90 دولة وتخطى عدد المصابين به 100 ألف شخص وتوفي 3500.

المصدر
الجزيرة مباشر
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