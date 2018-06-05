عادات وتقاليد
الثلاثاء 5 يونيو 2018 11:42

شاهد: آلاف المشاركين في "العشاء بالأبيض" في العاصمة الفرنسية

احتل آلاف المشاركين في مهرجان "العشاء بالأبيض" في باريس بالنسخة الثلاثين لهذه المأدبة التي تقام في الهواء الطلق، في حدث ينظم في 80 مدينة في العالم من بينها نيويورك ومونتريال.

وقال "ألكسندربيار لوفو" من سكان باريس، إن فكرة الاحتفال في باريس في مكان استثنائي وبزيّ موحّد وضمن مجموعة استثنائية، هي طريقة جيدة لتمضية وقت مميز، في وقت شارك فيه عدد قياسي من الأشخاص في هذا التجمع السنوي الذي يقام من دون تصريح.

وقدر عدد المشاركين في هذا التجمع السنوي بنحو 17 ألف شخص، وهو ضعف العدد الذي يأتي عادة، ومن بينهم ستة آلاف أجنبي أتوا خصيصا إلى باريس بحسب ما أفاد المنظمون. وكان الهدف تحقيق مشاركة قياسية في الذكرى الثلاثين لانطلاق "العشاء بالأبيض".

وكان العدد القياسي السابق للمشاركين سجل العام 2014 عندما انتشر المدعوون على عدة جسور في باريس.

وبات هذا الحدث ينظم في 80 مدينة في العالم من بينها نيويورك ومونتريال وسيدني وهو يتمتع بتنظيم محكم ما يدفع السلطات إلى عدم الممانعة في تنظيمه، إذ ينبغي على المشاركين الذين يرتدون الأبيض بالكامل وفق بروتوكول صارم، وعدم ترك أي مخلفات في ختام العشاء الذي ينتهي عادة في حدود منتصف الليل، ويحظر تقديم المشروبات الكحولية القوية خلال العشاء.

ويُبلغ المشاركون في اللحظة الأخيرة بمكان إقامة العشاء وهم يحملون معهم الطاولات والكراسي المطوية وأواني المائدة والشرشف البيضاء،  وفي دقائق معدودة ينتشر المشاركون في باحة "الانفاليد " التي تبلغ مساحتها 33 ألف متر مربع والواقعة بين نهر السين ومبنى الانفاليد الذي تعلوه قبة مذهبة.

المصدر
فرانس برس
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نيويورك
سيدني
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