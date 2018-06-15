عيد الفطر
الجمعة 15 يونيو 2018 10:45

شاهد: آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد في القدس وغزة

أدّى الآلاف من الفلسطينيين في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة صلاة عيد الفطر اليوم الجمعة، في أول أيام العيد.

وتدفق الآلاف من المصلين الفلسطينيين على المسجد الأقصى في القدس القديمة، حيث أدّى 90 ألف فلسطيني، صلاة العيد في المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة صباح اليوم.

وتوجه الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، للمصلين في خطبة العيد بالتهنئة على إحياء المسجد الأقصى بالصلاة والقيام في شهر رمضان، ودعا إلى ضرورة أن يستمر الرباط في المسجد الأقصى بعد رمضان.

وأوضح الشيخ محمد حسين، أن الفلسطينيين يستذكرون في العيد الشهداء ويتمنون الشفاء العاجل للجرحى والإفراج القريب للأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الشيخ حسين، على تمسك الفلسطينيين بمسجدهم الأقصى ومدينتهم القدس وأرضهم المباركة، مشددا على رفض مخططات التصفية للقضية الفلسطينية وآخرها " صفقة القرن الظالمة".

ومع انتهاء صلاة العيد نظم المئات من الفلسطينيين وقفة في ساحات الأقصى تضامنا مع غزة، ورفعوا لافتات كتب عليها " العقوبات على غزة جريمة...أرفعوا العقوبات عن غزة...غزة قلب القدس والقدس قلب غزة... عليكم الاعتذار لأطفال غزة أولا" كما رددوا شعارات تضامنية مع غزة وأهلها.

ومع انتهاء الصلاة توجه مصلون إلى المقابر القريبة من البلدة القديمة، لتلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء والموتى والدعاء لهم.

المصدر
وكالات
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رام الله
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