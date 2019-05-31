شاهد: آلاف الجزائريين يتظاهرون ويستنكرون وفاة ناشط في السجن

تظاهر آلاف الجزائريين، الجمعة للمطالبة بتغيير بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة مؤكدين أنه لا حل إلا برحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي.

واستنكر المتظاهرون الظروف الغامضة التي راح ضحيتها الناشط السياسي كمال الدين فخار في السجن من دون توجيه أية تهمة له. التفاصيل: اعتبر المحتجون وفاة فخار في ظل الحراك له دلالات على أن بوتفليقة وعصابته ما زالوا يحكمون قبضتهم على البلاد.

أكد المحتجون على ضرورة حل القيود المطبقة على كل من أراد قول كلمة الحق أو عبر عن رأيه "الذي يكفله الدستور"، داعين إلى "إعادة النظر فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي لسجناء الرأي في الجزائر".

المحامي الجزائري صلاح دبوز أكد إطلاق سراح الناشط والمدون والأمين الولائي لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، عوف حاج إبراهيم من سجن ولاية غرداية، جنوب الجزائر، بعد ثلاثة أشهر من حبسه.

الناشط عوف حاج إبراهيم كان قد دخل في إضراب عن الطعام رفقة الناشط فخار، الذي توفي قبل أيام بعد أن نقل في حالة صحية حرجة لمستشفى "فرانز فانون " بالبليدة 50 كلم عن العاصمة.

أعلنت وزارة العدل الجزائرية، الأربعاء، أنها أمرت بـ"إجراء تحقيق شامل" لتوضيح ظروف وفاة الناشط الحقوقي الجزائري كمال الدين فخار. الناشط والطبيب الجزائري كمال الدين فخار اعتقالات جديدة أوقفت الشرطة الجزائرية، الجمعة، العديد من المارة في العاصمة على مشارف ساحة البريد المركزي نقطة تجمع المحتجين ضد النظام أسبوعيا، بحسب مراسلة فرانس برس.

تم توقيف نحو ثلاثين شخصا معظمهم من الشباب، دون سبب محدد على ما يبدو، من شرطيين باللباس المدني أو الزي العادي المنتشرين حول ساحة البريد المركزي.

طلب الشرطيون بطاقات الهوية والهواتف من المعنيين قبل تفتيشهم وإدخالهم عربات الأمن. وغادرت ثلاث عربات على الأقل مليئة بالموقوفين المكان قبيل الظهر باتجاه مراكز الأمن، وحلت محلها عربات أخرى.

عبر الكثير من الموقوفين عن احتجاجهم مؤكدين أنهم لم يقترفوا أي ذنب لتوقيفهم. ورغم بعض المشادات أحيانا فان عمليات التوقيف تمت في هدوء.

كانت الشرطة متساهلة عموما مع الاحتجاجات حتى الآن. وقد أوقفت العديد من الأشخاص الجمعة الماضي في وسط العاصمة خصوصا من يحملون لافتات او أعلاما. خلفيات: تشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي احتجاجات تطالب بتطهير البلاد من رموز نظام بوتفليقة ومحاسبة الفاسدين.