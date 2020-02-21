شاهد: آلاف الإبل في ليبيا تهرب من جحيم حفتر

تداولت حسابات ليبية -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- مقاطع فيديو وصور أظهرت مرور أعداد كبيرة من الإبل على أهم الطرق الحيوية والرئيسية بالعاصمة طرابلس.

ووثقت مقاطع الفيديو مرور آلاف الإبل على طريق الشط - عبر الطريق السريع - باتجاه مدينة الزاوية الواقعة على بعد 45 كيلومترا غرب طرابلس.

وقال النشطاء إن شحنة الإبل -تقدر بنحو 3 آلاف جمل - كانت موجودة بميناء طرابلس البحري، لكن قصف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر للميناء، الثلاثاء الماضي، أجبرها على الرحيل.

وعقب القصف، نسّق مستورد الإبل مع الجهات الأمنية -فجر الأربعاء- لإخلائها بشكل عاجل من الميناء؛ حفاظاً على سلامتها، وسار بها إلى مدينة الزاوية على الأقدام، ما أثار استغراب كثيرين.

وساعدت قوات الأمن في نقل الإبل، إذ أغلقت الطريق مؤقتًا لتسمح بمرور الإبل المستوردة من أستراليا، ونُقلت الإبل على الأقدام نظرًا لضيق الوقت وعدم القدرة على ترتيب شاحنات النقل.

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3000 راس من الأبل في شوارع العاصمة في طريقها الي العنقاء ، تتمختر بين رجال الأمن واهلها .

عموما البل هذا شق البحر و خش طرابلس و يتمشي في شوارعها و بيمشي للزاوية و الحجالة و اسيره يحلموُ يكونوُ مكان البل ! pic.twitter.com/h4DjUQ5IP9 — لـيـبــي 🇱🇾 (@t_no5x) February 20, 2020

مسيرة تحويل طرابلس إلى نجع:

فشل القذافي

نجح البدري نجاح بسيط

حفتر طلقلهم فيها البل مرة وحدة pic.twitter.com/t5qNdgWaqc — (ง'̀-'́)ง ɯǝǝɯɐʇ (@TAbugharsa) February 19, 2020

حتى البل المستوردة تدهور في #طرابلس و #حفتر قاعد يحلم يخشلها ، تحقها وما اطقها يا بغل 🤭 pic.twitter.com/cOwmbbQ9b7 — 🇱🇾 (@3bdufer) February 19, 2020

كانت قوات حفتر قد قصفت ميناء طرابلس بدعوى استهداف مخزن أسلحة، وردًا على القصف علّقت حكومة الوفاق مشاركتها في مباحثات جنيف، قبل أن تستأنف -في وقتٍ لاحق- المحادثات غير المباشرة بين الوفدين العسكريين لحكومة الوفاق وقوات حفتر بإشراف الأمم المتحدة.

وفي حديثه لوكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية، قال حفتر إن "أي وقف لإطلاق النار سيكون مرهونًا بتنفيذ شروط عدة، أهمها عودة المرتزقة السوريين والأتراك، ووقف إمدادات السلاح التركية لطرابلس، وتصفية الجماعات الإرهابية في طرابلس".

في السياق، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن مهمته في ليبيا "صعبة جدًا" مؤكدًا في الوقت نفسه أنها "ليست مستحيلة"، وأضاف في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن المفاوضات التي يشارك فيها قائدان عسكريان رفيعان "هي مفاوضات تقنية لكنها حيوية".

هذا وتشن قوات حفتر -منذ 4 من أبريل/نيسان 2019- هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، من دون تحقيق هدفها، وفي الشهر الماضي وافقت حكومة الوفاق وحفتر على وقف لإطلاق النار بوساطة روسية تركية، لكن تقارير أممية تؤكد تعرض هذا الاتفاق لخروقات عديدة.

