الإمارات
السبت 13 يونيو 2020 01:20

شاهد: آلاء الصديق تروي للجزيرة مباشر قصة والدها المعتقل بالإمارات

الباحثة الإماراتية آلاء الصديق
الباحثة الإماراتية آلاء الصديق
مواقع التواصل
قالت الباحثة الإماراتية آلاء الصديق إن والدها تعرض للإخفاء القسري والتعذيب في أبوظبي منذ أبريل/نيسان 2012 وحتى الآن، مناشدة المنظمات الحقوقية برفع الظلم عنه.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج هاشتاج على قناة الجزيرة مباشر أنه فضلا عن تعذيب والدها وإخفاءه،فقد تم سحب الجنسية الإماراتية منه ومن أبنائه، وطالبت بالإفراج عنه بعد 8 سنوات من اعتقاله.

وكانت الصديق قد نشرت مقطع فيديو على حسابها بموقع تويتر شرحت فيه تفاصيل اعتقال والدها أستاذ الشريعة، محمد عبد الرزاق الصديق العبيدلي، في أبريل 2012، ومحاكمته صوريًا والحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

وناشدت الباحثة الإماراتية المؤسسات الحقوقية أن يساهموا في الإفراج عن والدها وكل معتقلي الرأي بالإمارات.

وكانت مصادر حقوقية قد وثقت معاناة المعتقلين في السجون الإماراتية، ومن بينها محاولة انتحار معتقلة الرأي، مريم البلوشي، في مارس/آذار الماضي، داخل سجن الوثبة في أبوظبي، إذ حاولت قطع شرايين يدها لتدهور حالتها النفسية، وتراجعت حالتها النفسية عقب تلقيها تهديدات بتلفيق قضية جديدة ضدها.

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، إن السلطات هددت المعتقلة البلوشي بعد رفضها تسجيل اعترافات لإدانتها وكشفها لانتهاكات تعرضت لها داخل سجن الوثبة.

وتقبع مريم البلوشي وأمينة العبدولي، فضلًا عن عددٍ كبير من معتقلي الرأي والمعارضين، في سجون الإمارات من دون توجيه تهمة بعينها.

وأدان المركز الحقوقي استمرار حبس معتقلين للرأي في السجون الإماراتية رغم انقضاء أحكامهم، وترفض السلطات الإفراج عنهم دون سند قانوني واضح أو تهمة مثبتة، ويعد هذا التعنّت -وفق المركز الحقوقي- تنكيلًا بالمعتقلين واعتداءً على حقهم في الحرية والعودة لحياتهم الطبيعية.

 

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المصدر
الجزيرة مباشر

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