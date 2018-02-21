مصر وإسرائيل
الأربعاء 21 فبراير 2018 11:54

شاهد: آراء عينة من الشارع المصري بشأن اتفاقية الغاز مع إسرائيل

استطلعت كاميرا "الجزيرة مباشر" آراء عينة من الشارع المصري بشأن اتفاقية استيراد الغاز الموقعة مع إسرائيل أول أمس بقيمة 15 مليار دولار.

وكانت شركة ديليك الإسرائيلية للحفر قالت أول أمس إن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى مصر.

وقالت الشركة الإسرائيلية إن الاتفاقيات وقعت مع شركة دولفينوس المصرية، لبيع نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، واصفا الاتفاق بأنه "يوم عيد".

 

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
الغاز الطبيعي
مصر
إسرائيل
تصدير الغاز
رئيس الوزراء الإسرائيلي
اتفاقية

اقرأ أيضا

Thumbnail
الغاز المصري ومسلسل التفريط في ثروات مصر
Thumbnail
الوحدة أو الموت

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم