الاثنين 25 نوفمبر 2019 22:37
شاهد: آخر مكالمة أجراها "المهندس" يحيى عياش قبل اغتياله
بعد غياب 24 عاما، عاد صوت المهندس الشهيد يحيى عياش القيادي البارز في كتائب القسام، ليصدح مرة أخرى عبر آخر مكالمة أجراها مع والده قبل لحظات من اغتياله عام 1996.
التفاصيل
- نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، آخر مكالمة جرت بين عياش القيادي البارز في كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وبين والده، بعد أن أفرجت قوات الاحتلال عن تسجيل المكالمة.
- يسمع في المكالمة حديث يدور بين الوالد الذي يسكن في قرية رافات في سلفيت، وبين "المهندس" الذي كان حينها وصل إلى قطاع غزة، بعد اشتداد ملاحقة الاحتلال له.
- وفي المكالمة يرد والد يحيى السلام على شخص كان برفقة نجله في غزة، ثم تنتقل المكالمة بعد ذلك إلى يحيى نفسه، ويدور حديث قصير جدا بينه وبين ووالده قبل أن ينقطع الخط، وهي اللحظة التي يعتقد بأنها كان قد جرى خلالها تفجير الهاتف الملغم بيحيى.
خلفيات
- يحيى عياش الملقب بـ"المهندس" واحد من أبرز قادة كتائب عز الدين القسام، وهو من مصممي المتفجرات في حركة المقاومة.
- اغتالته قوات الاحتلال عام 1996 في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بواسطة جهاز تليفون محمول مفخخ كان يجري مكالمات عبره مع عائلته في سلفيت.
- وينحدر يحيى من بلدة رافات في محافظة سلفيت بالضفة الغربية وولد عام 1966، وحصل على شهادة البكالوريس في الهندسة الكهربائية.
المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية